Mondiali 2026, Brasile-Marocco vale già il primato: Ancelotti debutta con il dubbio Neymar

La Selecao debutta nella Coppa del Mondo affrontando il Marocco in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il primo posto nel Girone C. Carlo Ancelotti si prepara all’esordio da commissario tecnico del Brasile, mentre resta in dubbio la presenza di Neymar.

Brasile-Marocco, sfida di cartello nel Girone C dei Mondiali

Il Brasile è pronto a iniziare il proprio percorso ai Mondiali 2026 con una delle partite più attese della fase a gironi. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, al MetLife Stadium di New York, la squadra guidata da Carlo Ancelotti affronterà il Marocco in un confronto che potrebbe già indirizzare la corsa al primo posto del Girone C.

La sfida rappresenta il debutto mondiale del tecnico italiano sulla panchina della Selecao e mette subito di fronte due delle nazionali più accreditate del raggruppamento, completato da Scozia e Haiti.

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Ancelotti: “Il Brasile è pronto”

Alla vigilia della partita, Carlo Ancelotti ha sottolineato l’importanza del momento, come riportato dall’Ansa.

“È un’ottima squadra, ho molto rispetto per loro”, ha dichiarato il commissario tecnico parlando del Marocco. “È un onore e una responsabilità rappresentare il paese del calcio per eccellenza. Voglio godermi questo momento”.

L’ex allenatore del Real Madrid ha inoltre assicurato che la squadra è pronta ad affrontare la competizione: “Siamo competitivi e faremo il massimo”.

Per Ancelotti si tratta di una sfida storica. È infatti il primo allenatore straniero a guidare il Brasile in un Mondiale e avrà il compito di riportare la Coppa del Mondo a Rio de Janeiro dopo il trionfo del 2002.

Neymar resta in dubbio

La principale incognita per il Brasile riguarda Neymar.

L’attaccante verdeoro è alle prese con un problema al polpaccio che gli ha già impedito di partecipare alle amichevoli contro Panama ed Egitto. La sua presenza contro il Marocco appare dunque fortemente a rischio.

Un’assenza che potrebbe pesare nelle scelte offensive di Ancelotti, chiamato a trovare alternative per il debutto iridato.

Vinicius: “Vogliamo riportare il Brasile dove merita”

Tra i protagonisti più attesi c’è Vinicius Junior, destinato a raccogliere gran parte delle responsabilità offensive della Selecao.

Come riportato dall’Ansa, l’attaccante del Real Madrid ha elogiato il lavoro del nuovo commissario tecnico.

“Il Marocco è migliorato molto negli ultimi anni. Hanno giocatori importanti e sarà una partita difficile, ma il Brasile è pronto”, ha spiegato Vinicius.

L’obiettivo del numero 7 è chiaro: “Riportare il Brasile al posto che merita”.

Marocco, una nazionale da non sottovalutare

Dall’altra parte c’è un Marocco che continua a crescere dopo l’exploit mondiale del 2022.

I nordafricani si presentano alla competizione con ambizioni importanti e una rosa ricca di talento, guidata da giocatori come Achraf Hakimi e Youssef En-Nesyri.

Negli ultimi mesi la federazione marocchina ha cambiato guida tecnica, affidando la squadra a Mohamed Ouahbi dopo l’addio di Walid Regragui.

Il nuovo commissario tecnico ha definito la sfida contro il Brasile “un’ottima partita”, consapevole dell’importanza del confronto nella corsa alla qualificazione.

I precedenti tra Brasile e Marocco

Le due nazionali si sono affrontate una sola volta in una fase finale dei Mondiali. Era il 1998 e il Brasile si impose con un netto 3-0.

Più recente invece l’ultimo confronto diretto, disputato in amichevole nel 2023, quando fu il Marocco a prevalere con il punteggio di 2-1.

Un precedente che conferma il livello raggiunto dai Leoni dell’Atlante e rende ancora più interessante una sfida che potrebbe già decidere le gerarchie del Girone C.