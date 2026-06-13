Tonali vuole tornare al Milan, ma i rossoneri prendono tempo: situazione incredibile

Sandro Tonali non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia del Milan, ma quello che sembrava un semplice ritorno a casa si sta trasformando in una vicenda complicata.

La situazione a Casa Milan è in fermento: dopo una stagione deludente e la mancata qualificazione alla Champions League, la proprietà ha deciso di rivoluzionare la struttura dirigenziale del club. Max Allegri è stato esonerato, insieme a CEO, direttore sportivo e direttore tecnico, e non ci sono ancora nomi definitivi per sostituirli.

Il risultato è un vuoto decisionale che, secondo fonti di TEAMtalk, sta iniziando a frustrare chi è vicino al giocatore.

Ritorno Tonali, le difficoltà del Milan

Il Milan ha, comunque, una via per riportare Tonali, ma il tempo non gioca a favore. Il Newcastle lo valuta intorno ai 100 milioni di sterline e non intende lasciarlo partire con lo sconto.

I rossoneri stanno studiando strutture finanziarie legate a crediti residui da precedenti operazioni, quelle dello stesso Tonali e di Malick Thiaw, un meccanismo che potrebbe abbassare l’esborso cash e facilitare l’operazione rispetto a Juventus o Inter, entrambe accostate al centrocampista.

La complessità nasce proprio dal mix di prezzo alto e dalla mancanza di figure definitive in dirigenza, che rallenta ogni trattativa concreta. Il cuore del giocatore spinge verso il ritorno in Italia, ma la realtà delle trattative lo obbliga a fare i conti con un mercato complesso, dove decisioni di alto livello si riflettono immediatamente sulla vita quotidiana di un atleta e sulla percezione dei tifosi, tra speranza e frustrazione.