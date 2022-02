Probabili formazioni Lazio-Bologna: venticinquesima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico è tutto pronto per questa sfida con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in palio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

LAZIO – Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni sul fronte d’attacco. Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto i favoriti a centrocampo. Immobile infortunato.

BOLOGNA – Senza lo squalificato De Silvestri, potrebbe toccare al nuovo arrivo Kasius. Torna Hickey sulla sinistra.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Luis Alberto 55% – Basic 45%

Indisponibili: Acerbi

Squalificati: –

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Svanberg, Schouten, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic

Ballottaggi: Orsolini 60% – Barrow 40%; Schouten 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Kingsley, Viola, Dominguez, Santander

Squalificati: De Silvestri