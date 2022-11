Probabili formazioni Inghilterra-Senegal: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Inghilterra-Senegal, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La sfida, da dentro o fuori, si giocherà alle 20:00 di domenica 4 dicembre. Harry Kane e compagni non possono sbagliare con uno status da favoriti che costringono il Senegal a ricercare la gara perfetta. Tanti dubbi di formazione, a partire dal caso Phil Foden, schierato solo nell’ultima gara della fase a gironi contro il Galles. Southgate è sotto pressione e lo sa bene, gli occhi della critica sulla gestione del talento classe 2001 è feroce. Dall’altra parte c’è il Senegal senza Mane, ma con diverse stelle, a partire da Koulibaly.

INGHILTERRA – Saka o Foden? Perché non entrambi? Perché per il momento Southgate propende per la staffetta stile Mazzola-Rivera. Foden quindi verso la panchina. Kane, con Mount e Sterling nel reparto.

SENEGAL – Più Ndiaye di Diedhiou. Dia invece è intoccabile in attacco e l’attaccante della Salernitana cerca altri gol pesanti. Non ci sarà Idrissa Gueye, squalificato.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Senegal

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Ballottaggi: Saka 60% – Foden 40%;

Indisponibili: –

Squalificati: –

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P. Gueye, Mendy, Ciss; I. Sarr, Ndiaye; Dia

Ballottggi: Ndiaye 55% – Diedhiou 45%

Indisponibili: –

Squalificati: I. Gueye