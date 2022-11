Probabili formazioni Ghana-Uruguay: terza giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Ghana-Uruguay, match della terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 16:00 di venerdì 2 dicembre con le due nazionali a caccia dei tre punti. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Non resta che scoprirlo sui canali Rai oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, oltre alla moviola e agli approfondimenti sulla formazione scelta dai due Ct. Non perdete la marcia d’avvicinamento alla partita con tutte le news aggiornate sulle probabili scelte dei due Ct.

GHANA – Spazio a Mohammed Kudus, l’intoccabile, il fantasista della nazionale più imprevedibile di questo torneo. Il giocatore dell’Ajax può fare tutti i ruoli: regista, mezzala esterno, seconda punta, trequartista, falso nove. Giocherà probabilmente da punta contro l’Uruguay in coppia col veterano Ayew e con Inaki Williams sulla corsia.

URUGUAY – Più Pellistri di De Arrascaeta a supporto delle due punte. Suarez in vantaggio su Cavani, non si tocca invece Darwin Nunez. Bentancur e Valverde punti fermi del centrocampo.

Le probabili formazioni di Ghana-Uruguay

Ghana (4-4-2): Ati Zigi; Seidu, Djiku, Salisu, Amartey; Rahman, Partey, Abdul Samed, I. Williams; Kudus, André Ayew.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Uruguay (4-3-1-2): Rochet; Varela, Coates, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri; Suarez, Nunez

Ballottaggi: Olivera 60% – Vina 40%; Vecino 60% – Torreira 40%; Suarez 60% – Cavani 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –