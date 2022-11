Probabili formazioni Galles-Iran: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Galles-Iran, match della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca venerdì 25 novembre alle 11:00 con diretta su Rai 2 e Rai4K oltre che in streaming su Rai Play. Un match cruciale per il cammino nella competizione: Gareth Bale vuole gol e tre punti per continuare a sognare gli ottavi di finale. Queiroz spera di recuperare Azmoun e lancia dal 1′ Taremi, che deve vestire i panni del trascinatore. Si tratta del primo testa a testa in gare ufficiali tra le due nazionali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola di ogni decisione arbitrale su cui ci sia anche un minimo di dubbio.

GALLES – Page dovrebbe gestire Gareth Bale, che non è al meglio. Ma l’ex Real è il fuoriclasse di una nazionale che non può prescindere da lui. Nel 3-4-3 dovrebbe guidare l’attacco al centro del tridente con James e Johnson ai lati. Più Cabango di Mepham in difesa.

IRAN – Anche Azmoun non è al meglio, ma il leader stringe i denti e ci sarà. La coppia con Taremi è di livello e di esperienza. Jahanbkhsh assicura estro e talento sulle fasce.

Le probabili formazioni di Galles-Iran

Galles (3-4-3): Ward; Cabango, Rodon, Davies; Roberts, Morrell, Ramsey, Williams; James, Bale, Johnson

Ballottaggi: Cabango 55% – Mepham 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Hennessey

Iran (4-4-2): Hosseini; Mohammedi, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini; Ezatolahi, Nourollahi, Hajsafi, Jahanbakhsh; Azmoun, Taremi

Ballottaggi: Azmoun 55% – Amiri 45%

Indisponibili: Beiranvand (in dubbio)

Squalificati: –