Probabili formazioni Croazia-Brasile: quarti di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Croazia-Brasile, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La partita è in programma venerdì 9 dicembre alle 16:00 e le due nazionali sono pronte a contendersi il pass per il penultimo atto del torneo iridato. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Dopo aver eliminato le due nazionali asiatiche – Giappone e Corea del Sud – Dalic e Tite sono pronti a sfidarsi. Un pallone d’oro in due, ed è croato: Luka Modric. Ma è il Brasile a partire favorito, in particolar modo dopo la spettacolare vittoria contro i coreani agli ottavi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

CROAZIA – Da valutare Sosa, che ha saltato il Giappone ma che è titolare indiscusso. Dalic spera, ma Barisic è pronto per la seconda gara da titolare. Più Petkovic di Livaja nel tridente.

BRASILE – Tite cambia poco, anzi probabilmente niente. Dubbio tra Danilo e Alex Sandro, ma per il resto spazio agli uomini che hanno regalato spettacolo contro la Corea.

Le probabili formazioni di Croazia-Brasile

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Ballottaggi: Petkovic 55% – Livaja 45%; Barisic 55% – Sosa 45%

Indisponibili: Sosa (In dubbio)

Squalificati: –

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison.

Ballottaggi: Danilo 55% – Alex Sandro 45%

Indisponibili: Gabriel Jesus, Telles

Squalificati: –