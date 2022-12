Probabili formazioni Argentina-Olanda: quarti di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Argentina-Olanda, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La partita è in programma alle 20:00 di venerdì dicembre con le due nazionali a caccia del pass per le semifinali. La nazionale di Scaloni vuole regalarsi un trionfo storico e Messi, dopo essersi sbloccato nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale, cerca altri gol pesanti per regalarsi il sogno. La partita, come sempre, potrà essere seguita sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti in campo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

ARGENTINA – Operazione recupero per Angel Di Maria. Se non dovesse farcela tre opzioni: Correa, Dybala o il cambio di modulo. Non dovrebbe essere in ballottaggio Papu Gomez, deludente fin qui.

OLANDA – Van Gaal ritrova un Depay all’altezza dell’occasione e non cambia. L’unico dubbio è tra i bergamaschi De Roon (favorito) e Koopmeiners.

Le probabili formazioni di Argentina-Olanda

Argentina (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi.

Ballottaggi: Di Maria 55% – A. Correa 45%

Indisponibili: Di Maria (In dubbio)

Squalificati: –

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Ballottaggi: Klassen 60% – Bergwjin 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –