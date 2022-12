Mondiali Qatar 2022, quarti di finale: le probabili formazioni

Le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Si avvicina la final four nel torneo iridato ma prima c’è da vivere una fase che prevede i primi grandi incroci, come Olanda-Argentina e Francia-Inghilterra. Di seguito, ecco le probabili formazioni con le possibili scelte dei due commissari tecnici. Quali saranno i protagonisti in campo? Scopriamolo insieme.

VENERDI 9 DICEMBRE

Ore 16: Giappone/Croazia – Brasile/Corea del Sud (Rai 1)

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 16: Marocco/Spagna – Portogallo/Svizzera (Rai 1)