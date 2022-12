Probabili formazioni Inghilterra-Francia: quarti di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Inghilterra-Francia, match dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Un big match da non perdere, con le due nazionali a caccia del pass per le semifinali. La selezione dei tre leoni ha eliminato il Senegal, mentre la squadra di Deschamps si è imposta sulla Polonia. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti con la moviola del match.

INGHILTERRA – Da valutare Sterling, assente contro il Senegal per un problema familiare. Southgate è pronto a confermare il robusto 4-3-3 a specchio con Henderson al posto di Mount. In caso di forfait dell’esterno del Chelsea, spazio a Foden con Kane e Saka nel tridente.

FRANCIA – Deschamps non ha motivi per cambiare. Giroud al centro, Mbappè e Dembele ai suoi lati. Griezmann tuttocampista (fin qui sul podio dei migliori giocatori) con Tchouameni e Rabiot. Unico ballottaggio (molto squilibrato) tra Kounde e Pavard con il primo favoritissimo.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Francia

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden

Ballottaggi: Henderson 60% – Mount 40%; Foden 55% – Rashford 45%

Indisponibili: White, Sterling (In dubbio)

Squalificati: –

Francia (4-3-3): Lloris; Kounde, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé

Ballottaggi: Kounde 60% – Pavard 40%

Indisponibili: L. Hernandez, Benzema

Squalificati: –