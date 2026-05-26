Playoff calcio su Sky e NOW: mercoledì le semifinali di ritorno di Serie C, venerdì il ritorno della finale Serie B con Monza-Catanzaro

Mercoledì 27 maggio Union Brescia-Salernitana (1-1) e Catania-Ascoli (0-4 per i bianconeri) decidono chi va in finale di Serie C. Venerdì 29 Monza-Catanzaro con i lombardi avanti 2-0: tutto su Sky, NOW e TV8.

Due serate da non perdere per chi segue il calcio italiano. Su Sky e in streaming su NOW vanno in scena i verdetti più attesi dei playoff di Serie B e Serie C: mercoledì 27 maggio le semifinali di ritorno della Serie C Sky Wifi, venerdì 29 maggio il ritorno della finale playoff di Serie BKT tra Monza e Catanzaro.

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Mercoledì 27 maggio: semifinali di ritorno Serie C

Dopo le gare di andata di domenica scorsa, le due semifinali tornano in campo con situazioni diametralmente opposte.

Alle 20 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 va in scena Union Brescia-Salernitana (telecronaca Federico Botti): le due squadre ripartono dall’1-1 dell’andata, con tutto ancora da decidere. Alle 21 su Sky Sport Max e Sky Sport 253 si gioca Catania-Ascoli (telecronaca Antonio Nucera): i bianconeri marchigiani arrivano all’Etna forti del 4-0 dell’andata e difendono un vantaggio enorme.

Venerdì 29 maggio: finale di ritorno Serie BKT

Venerdì 29 maggio alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW il ritorno della finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro (telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti). I lombardi arrivano da favoriti dopo il 2-0 dell’andata, ma il Catanzaro cercherà la rimonta. Studio pre e postpartita direttamente dall’U-Power Stadium con Marina Presello e Manuele Baiocchini dalle 19:30 e dalle 21:50.

Il programma completo

Mercoledì 27 maggio

Ore 20:00 — Union Brescia-Salernitana (Semifinale playoff Serie C, ritorno) | Sky Sport Calcio e 252 | Telecronaca Federico Botti

Ore 21:00 — Catania-Ascoli (Semifinale playoff Serie C, ritorno) | Sky Sport Max e 253 | Telecronaca Antonio Nucera

Venerdì 29 maggio