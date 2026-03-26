Playoff Mondiali, l’Italia chiamò: battuta 2-0 l’Irlanda del Nord!

L’Italia ha superato l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali: gol di Tonali e Kean. Ora la Bosnia in finale

L’Italia non poteva sbagliare e non l’ha fatto, battendo per 2-0 un’Irlanda del Nord fisica, ben messa in campo e determinata. Gli Azzurri non hanno giocato un gran primo tempo, trovando una circolazione di palla troppo lenta e mettendo raramente in difficoltà gli avversari.

Sono stati pochi i palloni davvero utili per le punte e soprattutto nessuno riusciva a saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e oltrepassare il blocco basso avversario. Ne è uscita una partita nervosa e complicata, difficile da sbloccare.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le cose sono cambiate nel secondo tempo. L’Italia è parsa più grintosa, determinata ed efficace e ben presto ha trovato il gol che ha sbloccato la situazione: un destro di collo pieno di Sandro Tonali che non ha lasciato scampo all’Irlanda del Nord.

L’Italia vede il Mondiale: ora la finale contro la Bosnia

La squadra di Gennaro Gattuso ha difeso bene e ha trovato anche il raddoppio con Moise Kean. A quel punto, è stato praticamente impossibile recuperare per l’Irlanda del Nord. E non sono arrivate neanche vere occasioni.

Questo 2-0 permette all’Italia di qualificarsi per la finale dove gli Azzurri incontreranno la Bosnia. Infatti, continua la favola della nazionale di Edin Dzeko, capace di pareggiare contro il Galles all’86esimo minuto. Dopo l’1-1, a seguito dei tempi supplementari, la Bosnia ha vinto ai rigori. Questo non è un avversario da sottovalutare.