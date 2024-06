Spagna, De La Fuente: “Italia simile a noi, sarà una finale anticipata”

“È una squadra simile a noi, hanno cambiato molto di recente, hanno alcuni giocatori giovani e mi piace quanto sono competitivi. Hanno grandi individualità e alcuni giocatori molto esperti, è quasi come guardarsi allo specchio. Partono sempre per vincere. Spagna-Italia è un classico, potrebbe essere la finale. Hanno grandi giocatori, un grande allenatore e un’importante cultura calcistica: sono una delle grandi Nazionali”. Così Luis De La Fuente, nelle parole riportate dall’Uefa, ha presentato la sfida tra Spagna e Italia. Il ct iberico, in relazione alla vittoria all’esordio contro la Croazia, ha aggiunto: “È stato un inizio positivo, ma c’è sempre margine per migliorare. Dobbiamo rimanere umili e combattere. Non si tratta di una singola partita, ma è una competizione lunga, e conosciamo benissimo il potenziale di Francia, Germania, Italia e Portogallo. Continuiamo a lavorare per migliorare”.

Al suo fianco Fabian Ruiz, che conosce molto bene l’Italia: “Sarà una partita difficile, Spalletti è un buon allenatore e loro hanno calciatori di qualità. Sono una squadra aggressiva che lavorano bene sul pallone. Hanno vinto gli ultimi Europei e sappiamo che tipo di giocatori hanno, sarà un match alla pari”. Sulle ambizioni della Spagna, Ruiz ha aggiunto: “Stiamo attraversando un momento incredibile, lottiamo per vincere il trofeo. Non so se siamo i favoriti, ma abbiamo molto potenziale. Ci sono tante grandi Nazionali, è difficile vincere ma ci proveremo”.