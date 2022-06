Italia-Argentina, Briga contro Rimedio: “Non hai menzionato Immobile”

by Redazione

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Caro Rimedio, il primo che avresti dovuto menzionare tra quelli che mancano stasera è Immobile. Non l’hai nemmeno menzionato“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter, il cantante e tifoso biancoceleste Briga. Il rapper, noto per la partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, non ha preso bene il mancato riferimento dei telecronisti Rai all’attaccante della Lazio, assente per l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare il finale di campionato.

