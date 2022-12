Germania, agente Klopp: “Jurgen nuovo ct? Intende rispettare contratto con Liverpool”

Dopo l’eliminazione nel corso della fase a gironi in Qatar chiaramente è tempo di bilanci per la Germania, che mette in discussione anche il ct Flick. Tra i nomi che vengono fatti per il futuro non può non esserci anche quello di Jurgen Klopp, nonostante il tecnico sia sotto contratto con il Liverpool. Ed è proprio su questo che si sofferma il suo agente Marc Kosicke a Sky Deutschland: “Jurgen CT della Germania? Questo è un argomento solo mediatico. Lui ha un contratto con il Liverpool fino al 2026 e intende rispettarlo. Jurgen gode del sostegno dei vertici dirigenziali ed è in contatto regolare con loro. Ama il club, la sua squadra e i tifosi ed è determinato a continuare e completare con successo la sua esperienza a Liverpool”.