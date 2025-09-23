Matteo Politano resterà in azzurro per altre tre stagioni: con la maglia del Napoli ha già collezionato 238 presenze, 34 gol e 35 assist, conquistando due scudetti e una Coppa Italia.

Il Napoli ha ufficializzato con un comunicato l’estensione del contratto di Matteo Politano, che continuerà a vestire l’azzurro fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per il progetto di Antonio Conte, che vede nell’esterno una delle pedine fondamentali del suo scacchiere, come già accaduto per i suoi predecessori, a cominciare da Luciano Spalletti.

Politano, dal suo arrivo sotto al Vesuvio, ha scritto pagine importanti della recente storia del club: 238 presenze, 34 gol, 35 assist e soprattutto la conquista di due scudetti (con Spalletti e Conte) e di una Coppa Italia. Un curriculum che conferma il suo peso specifico nello scacchiere azzurro e la fiducia riposta in lui dalla società.