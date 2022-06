Napoli, sirene dal Belgio per Mertens: Van Bommel lo vuole all’Anversa

by Antonio Sepe

Dries Mertens - Foto LiveMedia/Francesco Scaccianoce

Regna l’incertezza sul futuro di Dries Mertens, sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante belga probabilmente non rinnoverà il contratto con i partenopei e si sta già guardando intorno. In Italia lo vorrebbe la Lazio di Sarri, allenatore che lo ha già allenato proprio a Napoli, ma non mancano neppure le proposte dall’esterno. In particolare, come riportato da NHL Sport, a chiamare Mertens è stato Mark Van Bommel, allenatore dell’Anversa. L’ex calciatore guida attualmente il club belga, dove milita anche Radja Nainggolan, e per Dries si tratterebbe di un ritorno in patria.