Il camerunense si è fermato in Nazionale: gli accertamenti a Castel Volturno rivelano una lesione seria. Previsto uno stop di almeno due mesi.

Arriva una notizia pesante per il Napoli: Frank Zambo Anguissa dovrà restare ai box per diverse settimane. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare durante un allenamento con il Camerun, impegnato nella preparazione del match contro il Marocco valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Rientrato in Italia nella tarda serata di ieri, Anguissa si è recato questa mattina al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove si è sottoposto agli esami diagnostici. Le valutazioni mediche hanno confermato una lesione di alto grado del bicipite femorale sinistro.

Per questo tipo di infortunio i tempi di recupero standard oscillano tra le otto e le dodici settimane: un’assenza che dunque si prolungherà almeno fino a inizio 2026, con rientro stimato tra febbraio e marzo.

Una perdita significativa per Antonio Conte, che perde uno degli elementi cardine del reparto mediano in un periodo cruciale del calendario tra campionato e Champions League.