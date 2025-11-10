Atteso nei prossimi giorni un faccia a faccia tra il tecnico e il presidente per analizzare il momento difficile del Napoli. Le voci di dimissioni sono infondate, ma resta alta la tensione.

Nei prossimi giorni, anche se non è stata ancora fissata una data, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per un confronto diretto. Un faccia a faccia che servirà a fare chiarezza sul momento complicato del Napoli, reduce da alcune prestazioni deludenti e da un atteggiamento della squadra che ha lasciato perplessi società e tifosi, in particolare dopo la gara di Bologna.

Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, le voci di dimissioni del tecnico sarebbero totalmente prive di fondamento, così come non è mai stato messo in discussione l’esonero: la fiducia di De Laurentiis nei confronti dell’allenatore resta intatta.

Restano però le parole dure pronunciate da Conte nel dopo partita, un segnale di frustrazione ma anche di voglia di reazione.

Il tecnico salentino si attende una svolta immediata, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e dell’intensità. In caso contrario, non si escluderebbe un gesto forte, a conferma del carattere e della coerenza che da sempre contraddistinguono il suo modo di intendere il calcio.

Il confronto con il presidente sarà dunque un passaggio decisivo per ricompattare l’ambiente e rilanciare un progetto che, nonostante le difficoltà, resta ambizioso.