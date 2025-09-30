Il tecnico prepara la sfida di Champions contro i portoghesi: difesa ridotta all’osso, ma il gruppo resta al centro del progetto.

La vigilia di Napoli-Sporting Lisbona è segnata da due temi caldi: la lunga lista di infortuni e la sostituzione mal digerita da Kevin De Bruyne a San Siro. Antonio Conte però non fa drammi e nella conferenza stampa alla vigilia del match ha tracciato la rotta.

Il problema più evidente è in difesa: fuori Rrahmani (fermato in Nazionale), Buongiorno e Olivera, con Spinazzola e lo stesso Olivera che ieri hanno lavorato a parte. “Ci proveremo fino all’ultimo, ma non è semplice – ha spiegato Conte –. Per fortuna abbiamo Gutierrez, mentre altri non sono inseriti nella lista Champions”.

Sui dubbi di modulo, il tecnico ha scherzato con i cronisti: “Ho due centrali, ditemi voi come fare… Scherzi a parte, dobbiamo provare a vincere sempre, anche con le difficoltà che abbiamo”.

Poi il passaggio su De Bruyne: “Non mi piace parlare del singolo. Vince la squadra, perde la squadra. Con il Milan ho visto un Napoli che ha dominato a San Siro: non succede tutti i giorni. Kevin è parte del gruppo, se va bene la squadra va bene anche lui, se va male la squadra va male anche lui. Il confronto c’è stato, patti chiari e amicizia lunga. Il caso è chiuso”.

Accanto a Conte, Juan Jesus ha ribadito: “Le polemiche non ci interessano, siamo concentrati sullo Sporting. Dobbiamo colpire le loro lacune difensive e gestire bene la partita”.