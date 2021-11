Zoff: “Fiducioso per la qualificazione dell’Italia. Scudetto? Lotta a tre, Juventus esclusa”

by Matteo Frascadore

Dino Zoff - Foto Marco Battista ed Elisabetta Milone

Dino Zoff, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, ha parlato della situazione legata alla qualificazione ai prossimi Mondiali e di quella in Serie A. Queste le sue parole: “Sono molto fiducioso sulla qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2022, possiamo chiuderla stasera. Non sono preoccupato per niente, una squadra come la nostra, che ha vinto gli Europei, non credo possa sbagliare tre partite di fila. Sarebbe opportuno finirla subito in modo da poter preparare i Mondiali un po’ meglio, altrimenti si farà dopo: non sono particolarmente preoccupato. Certo il calcio e lo sport presuppongono sempre incertezze, sbagliare una partita è abbastanza naturale dopo tanto tempo, ma non credo che ci faremo sfuggire tre possibilità“.

Per quanto riguarda la lotta al vertice della classifica in Serie A ha dichiarato: “Ci sono due squadre che hanno un vantaggio, il Milan e il Napoli che avrà qualche problema per la Coppa d’Africa. E poi c’è l’Inter in piena competizione: penso che lo scudetto sia un affare per le prime tre in classifica. La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, perché ne ha le qualità. Chi farà meglio tra Roma e Lazio? La Roma ha avuto un momento non felice, la Lazio si sta riprendendo, ma entrambe saranno da valutare andando avanti nella stagione. Per i giallorossi l’entusiasmo iniziale su Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell’ambiente, ora bisogna recuperare la realtà della situazione”.

E sul Var: “La mia idea sullo tecnologia Var? In certe situazioni è insostituibile, come il fuorigioco e per vedere se la palla è uscita o meno, ma se giudica ogni intervento falloso fa più confusione che altro. Così si sta perdendo lo spirito del calcio, che è uno sport di contatto, non di gente che appena viene toccata va giù e perde mezz’ora. Bisogna mettere un freno a questi piagnistei”.