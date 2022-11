Svizzera, Yakin: “Ci è mancato un po’ di coraggio in avanti, nel complesso però buona prestazione”

Il CT della Svizzera, Murat Yakin, ha commentato la sconfitta subita contro il Brasile, nel corso del secondo match della fase a giorni del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo avuto buoni momenti, forse con qualche cross migliore avremmo potuto fare un risultato diverso. Avremmo anche dovuto dare più profondità al nostro gioco, ci è mancato un po’ di coraggio in avanti. Nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione di squadra e dobbiamo fare tesoro di questa partita. Stiamo crescendo, anche in termini di esperienza, ci faremo trovare mentalmente pronti per la prossima partita”.