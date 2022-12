Senegal, Cisse: “Siamo la 18esima squadra al mondo, continueremo a lavorare per alzare il livello”

Aliou Cisse, tecnico del Senegal, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro l’Inghilterra negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. “La prima mezz’ora è stata buona abbiamo avuto occasioni per segnare, ma senza riuscirci. Avevamo di fronte una squadra di forte impatto, che ci faceva indietreggiare, poi abbiamo preso due gol prima dell’intervallo. Il terzo poi, all’inizio del secondo tempo, ci ha tolto dalla partita”. Il tecnico ha poi continuato: “Devo dire che giocatori non si sono mai arresi, hanno continuato a giocare e cercare di andare avanti. Noi siamo la 18esima squadra al mondo, secondo la Fifa, loro sono la quarta o la quinta. Abbiamo lavorato anni per alzare il nostro livello e ora dobbiamo continuare per poter competere ai prossimi Mondiali con squadre di questa qualità”. Sul proprio futuro ha concluso: “Vedremo cosa accadrà ma per ora sono io l’allenatore”.