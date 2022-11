Programma Mondiali oggi 26 novembre in tv: orario e diretta Rai

Il programma dei Mondiali di Qatar 2022 di oggi, sabato 26 novembre, in tv. Continuano le sfide della seconda giornata della fase a gironi. Le formazioni del Gruppo C e del Gruppo D sono pronte a tornare in campo in match decisivi per il loro futuro e per la qualificazione agli ottavi di finale. Si parte alle ore 11 con Tunisia-Australia, con la squadra di Kadri che ha esordito con uno 0-0 contro la Danimarca e quella di Arnold ko 4-1 contro la Francia. Tornano in campo anche i transalpini, che alle ore 17 affrontano la Danimarca per andare a caccia del pass per il prossimo turno.

Alle ore 14, invece, la Polonia di Lewandowski sfiderà la grande sorpresa della prima giornata, l’Arabia Saudita, che ha vinto inaspettatamente contro l’Argentina. E proprio Messi e compagni sono chiamati a reagire alle ore 20 e conquistare i tre punti contro il Messico per sperare nella qualificazione. Di seguito il programma e le dirette tv.

PROGRAMMA MONDIALI OGGI 22 NOVEMBRE

Ore 11:00 – Tunisia-Australia (Gruppo D) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 14:00 – Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 17:00 – Francia-Danimarca (Gruppo D) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ore 20:00 – Argentina-Messico (Gruppo C) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K