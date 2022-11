Probabili formazioni Ecuador-Senegal, Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Ecuador-Senegal, match valido per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Le due nazionali sono pronte a tornare in campo per la loro ultima sfida nel gruppo A. L’Ecuador sembra favorito per la vittoria del match, ma il Senegal non è da sottovalutare. Appuntamento Khalifa International Stadium martedì 29 novembre alle ore 16. Ecco le probabili formazioni della sfida.

QUI ECUADOR – Ballottaggio Sarmiento-Estrada in attacco, dovrebbe essere confermato Valencia nonostante il problema al ginocchio.

QUI SENEGAL – Il ct Cissé non dovrebbe cambiare quasi nulla rispetto alle scorse due partite. Gli infortunati Diallo e Kouyaté saranno sostituiti da Jakobs e Gana Gueye.

TUTTE LE ALTRE PROBABILI FORMAZIONI DI GIORNATA

PROBABILI FORMAZIONI

Ecuador (4-4-1-1): Galindez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

Senegal (4-3-3): E.Mendy; Jakobs, Diallo, Koulibaly, F.Mendy; I.Gueye, Kouyate, N.Mendy; Sarr, Dia, Diatta.