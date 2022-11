Olanda, Van Gaal: “L’obiettivo rimane quello di diventare Campioni del Mondo”

“Bisogna sempre indicare l’obiettivo per cui sei qui. Non dirlo o dire che basta raggiungere i quarti, non è la strada giusta. La strada giusta è pensare di voler diventare campioni del mondo. Non ho detto che lo diventeremo ma che possiamo farlo, e anche i giocatori ne sono convinti. Spero che questo non crei alcuna pressione”. Il ct dell’Olanda, Louis Van Gaal, interviene così alla vigilia dell’ultima sfida della fase a gironi contro il Qatar padrone di casa e già eliminato.

“E’ la mia terza volta da ct, di fatto prendo in prestito dei giocatori e cerco di far sì che tutti sfruttino il loro potenziale. E non sto facendo male, credo che meritiamo un certo rispetto – ha detto l’allenatore – Il mio successore è stato scelto e io continuerò a sostenere il calcio olandese e a ringraziarlo per per avermi dato questa opportunità. Se il calcio olandese non fosse esistito, non sarei qui. Certo, se diventassimo campioni del mondo… Non si sa mai”.

Infine su Depay: “Non correremo rischi, per diventare campioni del mondo abbiamo bisogno di lui”.