Olanda, De Roon: “Mi rattrista che non ci siano Miranchuk e i giocatori russi ai Mondiali”

L’Olanda è una delle squadre protagonisti ai Mondiali di Qatar 2022 e, tra i calciatori che militano nella Nazionale orange, c’è il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon. Il giocatore, che finora è sceso in campo soltanto per pochi minuti come subentrante, ha parlato dell’esclusione della Russia dalle competizioni internzionali nel corso di un’intervista concessa al portale russo Championat.com: “Sono rattristato dal fatto che Aleksej Miranchuk non sia in Qatar. Mi dispiace anche per tutti i giocatori russi che non possono giocare qui. Questa è situazione terribile. La scelta è non dipesa dai calciatori”.