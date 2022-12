Olanda-Argentina quarti di finale in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Olanda-Argentina sarà la sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022: di seguito ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming. I ragazzi di Van Gaal, dopo un girone non particolarmente convincente, si sono riscattati con una bella vittoria per 3-1 ai danni degli Usa. Terza vittoria di fila invece per l’Albiceleste, che dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita è migliorata notevolmente. A farne le spese agli ottavi è stata l’Australia, battuta 2-1 nel segno di Messi. Olanda e Argentina si sfideranno in quella che sarà il remake della finale dei Mondiali 1978. Appuntamento alle ore 20 di venerdì 9 dicembre, diretta tv in esclusiva e in chiaro su Rai Uno, streaming su Rai Play.