MOVIOLA – Inghilterra-Francia, Theo Hernandez travolge Mount: arbitro richiamato al Var, è rigore

Secondo calcio di rigore per l’Inghilterra nel quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia. Su un cross spiovente in area di rigore, Theo Hernandez ha atterrato Mason Mount, buttandolo giù con una fallosa spallata. Inizialmente l’arbitro aveva lasciato correre, ma dopo esser stato richiamato dal Var ad una on field review, è tornato sui suoi passi. Decisione corretta dato che il calciatore del Milan va dritto sull’uomo senza mai guardare la palla. Dagli 11 metri, però, Harry Kane fallisce la chance del 2-2, tirando alle stelle.