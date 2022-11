Mondiali Qatar 2022, Trippier contro il pallone utilizzato: “Se si calcia troppo forte vola via”

Kieran Trippier, terzino dell’Inghilterra, contesta il pallone utilizzato nei Mondiali. Il calciatore del Newcastle, che si è preso la fascia destra della nazionale di Southgate tenendo in panchina il più quotato Alexander-Arnold, ha spiegato all’emittente ‘Metro’ che l’Al Rihla, il pallone ufficiale della manifestazione, è difficile da gestire quando si tratta di cross e di tiri da lontano. “Mi sembra un po’ troppo leggero. Dà l’impressione che se lo si calcia con un po’ troppa potenza possa volare via. Ma è una di quelle cose a cui dobbiamo abituarci, vale per noi come per tutti quanti. E infatti ci alleniamo con i palloni da gara”, ha commentato il laterale difensivo inglese. A confermare le difficoltà dei calciatori nel gestire l’Al Rihla, c’è una statistica abbastanza importante: degli 81 gol segnati finora in Qatar, soltanto 6 sono arrivati da tiri da fuori area. Il che potrebbe dimostrare che in effetti sono in pochi quelli che si sono già abituati al comportamento del pallone. “Ogni volta che sono andato a crossare mi è sembrato che il pallone fosse un po’ diverso. Non che questo possa essere una scusa, eh. Voglio solo dire che sembra diverso, ma non dipende dal caldo o da qualcosa del genere”. Oltre alle numerose polemiche sui diritti umani il Mondiale in Qatar viene anche criticato per i palloni utilizzati, Adidas di certo non sarà d’accordo.