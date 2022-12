Mondiali Qatar 2022, quarti di finale nel segno della Premier: City e United le squadre con più giocatori

Circa un terzo dei 208 giocatori delle squadre approdate ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 gioca in Premier League. Numeri notevoli per il campionato inglese, che può vantare ben 65 calciatori (compresi un paio di Championship) tra le otto migliori nazionali del mondo. Sicuramente la presenza dell’Inghilterra fa la differenza, ma il gap con le altre rimane comunque significativo. Al secondo posto c’è infatti la Liga spagnola con 32 calciatori ed al terzo la Serie A con 24. Vien da sé che le due squadre più rappresentate sono entrambe di Premier League, e addirittura della stessa città. Si tratta di Manchester City e Manchester United, con 11 giocatori a testa. Completa il podio il Psg con 9, precedendo Bayern, Real e Ajax con sette. Per quanto riguarda la Serie A, domina la Juventus con 6. Alle sue spalle Inter (4), Milan e Atalanta (3). Menzione speciale per il Bari, presente grazie al marocchino Cheddira.