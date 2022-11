Mondiali Qatar 2022, Neymar: “Non mi arrendo, tornerò a giocare con il Brasile il più in fretta possibile”

Le condizioni di Neymar tengono in apprensione il Brasile. Il trequartista sudamericano ha raccontato sul suo profilo Instagram le sue sensazioni: “L’orgoglio e l’amore che provo indossando la maglia è inspiegabile. Se Dio mi desse l’opportunità di scegliere un paese in cui nascere, sarebbe il Brasile. Niente nella mia vita è stato scontato o facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non augurare mai del male a qualcuno, ma aiutare chi ha bisogno. Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera… e di nuovo in un Mondiale. Ho un infortunio sì, è fastidioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare perché farò del mio meglio per aiutare il mio paese, i miei compagni e me stesso. Aspettare a lungo che il nemico mi abbatta in questo modo? Mai! Sono il figlio del Dio dell’impossibile e la mia fede è infinita”. Brasile che contro la Svizzera, match in programma lunedì alle 17:00, dovrà fare a meno di Neymar.