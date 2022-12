Mondiali Qatar 2022, delirio a Parigi dopo le vittorie di Francia e Marocco: fermate 36 persone

Le vittorie ai Mondiali di Qatar 2022 di Francia e Marocco, rispettivamente contro Inghilterra e Portogallo, hanno mandato il tilt la città di Parigi. I tifosi delle due nazionali si sono infatti radunati sugli Champs-Elysées per celebrare i rispettivi successi. Secondo la tv francese Bfm, sarebbero oltre 20mila le persone presenti nel celebre luogo parigino e 36 quelle fermate dalle forze dell’ordine, intervenute per tenere sotto controllo i disordini. Segnali preoccupanti, soprattutto in vista della semifinale di mercoledì tra Francia e Marocco.