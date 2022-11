Mondiali Qatar 2022, combinazioni girone Spagna e Germania: tutti gli scenari a 90 minuti dalla fine

Le combinazioni del Gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022, un girone che non sta andando come ci si aspettava alla vigilia. Se la Spagna sta rispettando le aspettative, sta invece deludendo la Germania. Ancora da decidere anche il futuro di Giappone e Costa Rica. La terza e ultima giornata del raggruppamento si giocherà giovedì 1 dicembre, con entrambe le partite in programma alle ore 20:00. La Spagna sfiderà il Giappone, mentre la Germania dovrà vedersela contro il Costa Rica. Andiamo a scoprire allora quali sono tutti gli scenari a 90′ dal termine di questo girone della coppa del mondo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Attualmente la Spagna è in testa al girone con 4 punti, ma ha una differenza reti di +7 in virtù del largo successo ai danni del Costa Rica. Seguono Giappone e Costa Rica a quota 3 punti, mentre il fanalino di coda del gruppo è la Germania, ferma a quota 1 ma ancora in corsa per la qualificazione.

Spagna agli ottavi se:

Non perde contro il Giappone

Perde contro il Giappone e, in caso di arrivo a pari punti, ha una migliore differenza reti di Germania/Costa Rica

Giappone agli ottavi se:

Batte la Spagna

Pareggia contro la Spagna e, in caso di arrivo a pari punti, ha una migliore differenza reti di Germania/Costa Rica

Costa Rica agli ottavi se:

Batte la Germania

Pareggia contro la Germania e, in caso di arrivo a pari punti, ha una migliore differenza reti di Spagna/Giappone

Germania agli ottavi se: