Mondiali Qatar 2022, bagno di folla a Tokyo per il Giappone. Moriyasu: “Entrati in nuova era”

L’avventura ai Mondiali in Qatar è finita con una cocente sconfitta ai rigori contro la Croazia negli ottavi di finale, ma la nazionale del Giappone ha avuto il suo giusto tributo al ritorno a Tokyo. Bagno di folla all’aeroporto della capitale per la selezione nipponica che non può che inorgoglire anche il commissario tecnico Hajime Moriyasu: “Credo che questa squadra abbia mostrato al mondo che il Giappone è entrato in una nuova era calcistica, siamo stati eliminati agli ottavi, ma abbiamo messo le fondamenta per un grande futuro. Abbiamo battuto storiche potenze come Germania e Francia, nazionali che hanno vinto Mondiali”.