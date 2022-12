Mondiali Qatar 2022, amichevole tra operai ed ex calciatori: arbitra Infantino

Particolare amichevole quest’oggi a Doha, allo stadio Al-Thumama, tra gli operai che hanno lavorato alla costruzione degli impianti dei Mondiali di Qatar 2022 e una serie di ex calciatori leggendari, tra cui Cafù, Terry e Seedorf. Presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha arbitrato i primi dieci minuti della sfida, estraendo anche due cartellini gialli. “Speriamo in una grande serata di calcio, proprio come abbiamo visto finora una grande Coppa del Mondo”, ha detto.