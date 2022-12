Marocco, problemi alla schiena per Amrabat: proverà ad esserci contro la Spagna

Ore di apprensione nel ritiro del Marocco, che alle 16:00 scenderà in campo per il suo match di ottavi di finale contro la Spagna in Qatar. Sofyan Amrabat ha infatti accusato un problema alla schiena ed è in dubbio per il match contro la formazione di Luis Enrique. Il centrocampista della Fiorentina proverà a fare di tutto per essere a disposizione del tecnico Regragui e della sua nazionale, che prova a raggiungere i quarti di un Mondiale per la prima volta.