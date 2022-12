Marco Baroni: “Messi è un grande campione. L’Argentina ha meritato la vittoria”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, a margine del Festival del Calcio Italiano ha parlato del ‘paragone’ tra Messi e Maradona. “Rivedere tutto quel pubblico allo stadio, le sue immagini, il modo in cui Napoli ha festeggiato…Se lo meritava. Messi è un grande campione e abbiamo visto una partita bellissima, spot per il calcio. Fino all’ultimo la coppa passava da un lato all’altro, alla fine l’ha conquistata chi ci ha creduto di più”.

Sulla vittoria dell’Argentina ha poi aggiunto: “Avevo messo l’Argentina tra le favorite, usano il nostro stesso sistema di gioco, il 4-3-3, ed ero curioso di capire come avrebbero messo in campo tutta quella qualità”. Poi ha continuato: “Un Mondiale con la coperta addosso non lo avevamo mai vissuto. Una partita meravigliosa da vedere è stata Francia-Inghilterra”. Baroni ha poi concluso: “Chi preferirei allenare tra Messi e Mbappe? Sono differenti. Messi è uno di quei talenti che vedi fin da piccolo, Mbappe ha potenza, velocità e destrezza. Sono diversi e bravissimi”.