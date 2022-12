Juventus, Bremer e Alex Sandro salutano il Mondiale sui social: “Grazie Brasile”

Bremer e Alex Sandro sono pronti a fare il loro ritorno in Italia, dopo l’uscita ai quarti di finale del Brasile. Entrambi si sono lasciati andare sui social a delle dichiarazioni: “Ci sono dolori che porteremo per sempre nella nostra vita. Questa sarà sicuramente una di quelle. La possibilità di perdere esiste, ma non lo vogliamo e non saremo mai pronti per questo. Ma dobbiamo andare avanti. Andare avanti. Cercare di aggiustare gli errori, evolvere ed essere ancora più preparato alle sfide che verranno. Grazie Brasile per tutto l’affetto e il sostegno che ci hai dato. Torniamo indietro ancora più forti e pronti. Grazie per tutto il supporto e i messaggi di affetto. Amata Patria”, scrive l’ex Torino.

Il numero 12 bianconero invece ha dichiarato: “Ringrazio tutti i fan che sono stati con noi durante questa passeggiata. Purtroppo non è stato il risultato che volevamo… siete stati tutti ad ogni partita, ad ogni allenamento con noi! Orgoglioso di essere BRASILIANO”.