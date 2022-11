Inno Uruguay: testo, parole e musica (VIDEO)

Orientales, la patria o la tumba è l’inno dell’Uruguay, che sentiremo per almeno tre volte ai Mondiali di Qatar 2022. Siamo nel girone H e contro la Corea del Sud per la prima volta a Doha suoneranno le note dell’inno del paese sudamericano. Adottato nel 1848, Francisco Acuña de Figueroa ha scritto il testo in lingua spagnola, che è poi stato messo in musica da Francisco José Debali. Nel 1938, però, una leggera porzione del testo è stata ritoccata per una maggiore armonia sonora. Ecco di seguito il testo in italiano e in uruguaiano e anche il video.

Il testo e la traduzione

ORIGINALE

«Orientales, la Patria o la tumba,

Libertad o con gloria morir!

Orientales, la Patria o la tumba,

Libertad o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia,

Y que heroicos sabremos cumplir.

Es el voto que el alma pronuncia,

Y que heroicos sabremos cumplir.

¡Que sabremos cumplir!

Es el voto que el alma pronuncia,

Y que heroicos sabremos cumplir!

¡Que sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!

¡Libertad, libertad, Orientales!

Este grito a la patria salvó.

que a sus bravos, en fieras batallas,

De entusiasmo sublime inflamó.

¡Libertad, libertad, Orientales!

Este grito a la patria salvó.

que a sus bravos, en fieras batallas,

De entusiasmo sublime inflamó.

De este don sacrosanto la gloria

Merecimos. Tiranos ¡temblad!

Tiranos ¡temblad!

Tiranos ¡temblad!

¡Libertad! en la lid clamaremos.

Y muriendo, también ¡Libertad!

¡Libertad! en la lid clamaremos.

Y muriendo, también ¡Libertad!

Y muriendo, también ¡Libertad!

También ¡Libertad!

También ¡Libertad!

Orientales, la Patria o la tumba,

Libertad, o con gloria morir!

Orientales, la Patria o la tumba,

Libertad, o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia,

y que heroicos, sabremos cumplir.

Es el voto que el alma pronuncia,

y que heroicos, sabremos cumplir!

¡Que sabremos cumplir!

Es el voto que el alma pronuncia,

y que heroicos, sabremos cumplir!

¡Que sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!

¡Sabremos cumplir!»

TRADUZIONE

«Orientali, la Patria o la tomba,

Libertà o morire con gloria!

Orientali, la Patria o la tomba!

Libertà o morire con gloria!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

Che sapremo compiere!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

Che sapremo compiere!

Sapremo compiere!

Sapremo compiere!

Sapremo compiere!

“Libertà, libertà Orientali!”

Questo grido la Patria salvò.

Che i suoi prodi nelle fiere battaglie

Di sublime entusiasmo infiammò.

“Libertà, libertà Orientali!”

Questo grido la Patria salvò.

Che i suoi prodi nelle fiere battaglie

Di sublime entusiasmo infiammò.

Di questo dono sacrosanto la gloria

Meritiamo: tiranni tremate!

Tiranni tremate!

Tiranni tremate!

“Libertà!” nella lotta grideremo,

E anche morendo “Libertà”!

“Libertà!” nella lotta grideremo,

E anche morendo “Libertà”!

E anche morendo “Libertà”!

Anche “Libertà”!

Anche “Libertà”!

Orientali, la Patria o la tomba,

Libertà o morire con gloria!

Orientali, la Patria o la tomba!

Libertà o morire con gloria!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

Che sapremo compiere!

È il voto che l’anima pronuncia

e che eroici sapremo compiere!

Che sapremo compiere!

Sapremo compiere!

Sapremo compiere!

Sapremo compiere!»

Il video con la musica