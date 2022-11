Inghilterra, Southgate: “Non abbiamo avuto molto cinismo. Dobbiamo mostrare più qualità”

Gareth Southgate, Ct dell’Inghilterra, ha parlato al termine del match pareggiato contro gli Stati Uniti: “Non abbiamo avuto lo stesso cinismo avuto contro l’Iran. Non batteremo tutti i nostri avversari se non mostreremo qualità diverse. I nostri due difensori centrali con la palla sono stati assolutamente eccezionali, hanno controllato il gioco, e non credo che la gente apprezzi realmente la loro bravura. Se vinciamo la nostra ultima partita, vinceremo il girone”.