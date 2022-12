Inghilterra, Southgate: “Futuro? C’è bisogno di tempo, vogliamo fare la scelta giusta”

Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro la Francia nel quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022: “La prestazione è stata all’altezza, ma per vincere serviva segnare. Complimenti alla Francia, noi abbiamo fatto del nostro meglio“. Southgate ha poi tagliato corto sulle decisioni arbitrali: “Non voglio parlarne, preferisco concentrarmi sulle prestazioni dei miei ragazzi“. A tal proposito, ha preso le difese di Harry Kane nonostante il rigore sbagliato: “Senza i suoi gol non saremmo stati qui. Rimane un giocatore a cui dare fiducia“. Infine, sul proprio futuro, il tecnico dei Tre Leoni ha detto: “Dopo ogni torneo ci siamo per rifletterci su. Ora abbiamo bisogno di tempo. Vogliamo che tutti prendano le decisioni giuste“.