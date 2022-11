Highlights e gol Argentina-Messico 2-0, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 41

Il video con gli highlights e i gol di Argentina-Messico 2-0, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone C partita delicatissima tra i sudamericani e i centramericani: primo tempo in cui vince la paura, nel secondo tempo ci pensano Messi ed Enzo Fernandez a siglare le reti che spingono l’Albiceleste più vicina agli ottavi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE