Giappone-Spagna, Morata segna il gol del vantaggio (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Alvaro Morata segna il gol del vantaggio in Giappone-Spagna, match dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo un lungo giro palla da parte degli iberici, cross perfetto in mezzo per lo stacco di testa facile facile dell’ex attaccante della Juventus, che dopo dieci minuti sblocca la partita e di fatto assicura il primo posto nel girone. In alto ecco il video del gol dello 0-1 a Doha.