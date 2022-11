Giappone, Moriyasu: “Abbiamo cercato di non prendere gol, ma non è bastato. Con la Spagna giocheremo per vincere”

Il CT del Giappone, Hayime Moriyasu, ha commentato la sconfitta subita contro il Costa Rica, concentrandosi sul prossimo match da affrontare contro la Spagna. Queste le parole del tecnico: “Dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo cercato di non prendere gol, ma non ci è bastato. Pensavamo di vincere, ma ci hanno battuto. Abbiamo perso questa partita, ma ce ne resta un’altra e quello che dobbiamo fare d’ora in poi è prepararci al meglio per questa sfida. Per affrontare la Spagna però dovremo cambiare un po’ di cose, lavorando sulla tattica, che oggi non ci ha premiati”.

Poi conclude dichiarando: “Giocheremo per vincere. Questo è quello a cui dobbiamo pensare. Il fatto che abbiamo battuto la Germania non significa che potremo fare lo stesso con gli spagnoli. Oggi abbiamo sofferto la dura difesa del Costa Rica, ma con la Spagna sarà tutto molto più complicato e dovremo fare del nostro meglio per poter raggiungere gli ottavi”.