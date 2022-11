Francia, in caso di trionfo ai Mondiali anche Benzema sarà campione del mondo

Benzema campione del mondo? La risposta è sì, se ovviamente la Francia riuscirà a bissare. Nel 2018 non andò in Russia per motivi disciplinari, quest’anno non gioca in Qatar a causa di un infortunio. Il pallone d’oro del Real Madrid, però, può esultare se i suoi compagni alzeranno la coppa al cielo, visto che è rimasto nei 26 convocati di Deschamps e non è mai stato sostituito. Per questo motivo, un po’ come fosse un terzo portiere, pur non giocando nemmeno un minuto potrebbe ricevere la medaglia se arriverà la vittoria dei Mondiali.