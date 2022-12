Francia in finale, la stampa transalpina esulta. L’Equipe: “La rimettiamo a posto”

La Francia ha raggiunto ancora una volta la finale della Coppa del Mondo, la seconda consecutiva dopo la vittoria del 2018. Mbappè e compagni hanno battuto 2-0 il coriaceo Marocco in semifinale e al fischio finale è esplosa la gioia anche della stampa francese. “La rimettiamo a posto” è l’eloquente titolo in apertura de “L’Equipe”, che si fa prendere dall’entusiasmo in vista della finale contro l’Argentina di Messi.

Più sobrio “Le Parisien”: “Hernandez e Kolo Muani spediscono la Francia in finale”. Sullo stesso tono anche un’altra importante testata d’Oltralpe come “Le Monde”: “I Bleus fermano l’avventura dei Leoni dell’Atlante e volano in finale.” Più entusiasta invece il titolo d’apertura di “Le Figaro”: “La Francia difenderà il suo titolo planetario contro l’Argentina”.