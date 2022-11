Diffidati Tunisia-Francia: i francesi a rischio squalifica degli ottavi di finale

Missione compita per la Francia, già qualificata agli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. I transalpini affrontano la Tunisia nell’ultimo match del gruppo D, partita che determinerà la posizione finale in classifica. Appuntamento alle ore 16 di mercoledì 30 novembre. Ma ci sono diffidati nella formazione di Deschamps in vista degli ottavi di finale? C’è solo un giocatore a rischio squalifica: si tratta di Jules Koundé.