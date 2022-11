Diffidati Polonia-Argentina, polacchi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Polonia-Argentina, i polacchi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale per la squadra di Michniewicz, che può volare alla fase a eliminazione diretta con un pareggio, primo posto con la vittoria. Ma occhio ai calciatori in diffida: si tratta di Frankowski, Cash, Milik e Kiwior, tutti loro andrebbero a saltare la prossima sfida in caso di cartellino giallo.

