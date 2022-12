Croazia, Modric: “Nessuno credeva in noi, ma abbiamo sempre avuto fiducia”

Luka Modric, capitano della Croazia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Brasile e la qualificazione quindi alla semifinale del Mondiale in Qatar: “Nessuno credeva in noi, nessuno pensava che potessimo arrivare così lontani, ma noi abbiamo sempre avuto fiducia in noi. Siamo forti, abbiamo una squadra molto buona con giovani di grande qualità. Questa vittoria ci rende felice e aumenta la consapevolezza nei nostri mezzi”. Il centrocampista ha poi proseguito: “Ai rigori penso che ci davano per morti, ma noi sapevamo di potercela fare. Livakovic è stato ancora una volta impressionante e non solo dagli 11 metri, ha fatto grandi parate durante tutta la partita, è veramente forte e sono felice per lui. Adesso dobbiamo pensare a riposarci e a preparare la semifinale”.